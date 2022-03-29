Французький гігант спортоварів йде з РФ

Французька компанія Decathlon повідомила про призупинення своєї роботи у Росії, тому що через санкції не може виконати поставки своєї продукції до РФ. ﻿Компанія розмістила в себе на сайті офіційну заяву, повідомляє УНІАН.

"Підрозділ солідарності Decathlon, розташований у Польщі, який близький до потреб, централізує наші пожертви (обладнання та основні продукти на суму 2,6 мільйона євро) місцевим неурядовим організаціям. Ми також створили фонд солідарності на 1 млн євро для підтримки українців" , - також заявили в Decathlon.

В Decathlon додали, що й надалі підтримуватимуть "2500 членів російської команди, деякі з яких працюють у компанії від 2006 року".

Суворо дотримуючись міжнародних санкцій, Decathlon зазначає, що умови поставок більше не виконуються для продовження діяльності в Росії. Decathlon змушений призупинити роботу своїх магазинів на теренах РФ.