У РФ уточнили "зниження військової активності" під Києвом

Рішення зменшити військову активність у районі Києва не означає припинення вогню, заявив глава російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський, повідомляє Корреспондент.

"Деескалація на київському та чернігівському напрямах не означає припинення вогню" , - сказав він.

"Росія не хоче наражати на великий військовий ризик Київ. Оголошення деескалації на київському напрямку, у тому числі пов'язане з тим, що в Києві перебувають люди, яким треба приймати рішення", - сказав Мединський.

Крім того, він повідомив, що РФ висуне зустрічні ініціативи після розгляду пропозицій України.

За даними західних ЗМІ, російські війська вже відходять від Києва.