Подоляк підбив підсумки переговорів з РФ у Стамбулі

Радник голови Офісу президента та член української делегації на переговорах Михайло Подоляк підбив підсумки зустрічі з російською делегацією у Стамбулі, повідомляє Новое время.

У коментарі НВ Подоляк наголосив, що переговори 29 березня дозволили «зафіксувати низку найважливіших договірних позицій, які взяла до розгляду РФ».

"Договір про гарантії безпеки, по суті, передбачає не теоретично, а на практиці отримати дієвий інструмент захисту нашої території та суверенітету. Країнами-гарантами стають, скажімо так, провідні армії світу, зокрема з ядерним компонентом, які беруть на себе конкретні юридичні зобов'язання — зі втручання у будь-який конфлікт на території України, з негайних постачань зброї… Цей договір дозволяє також розпочати перегляд старої моделі глобальної безпеки, яка не виявила у нинішній ситуації ефективність, і перейти до більш дієвих моделей" , — зазначив радник голови ОП.

Крім того, за словами Подоляка, Україна отримує гарантії обов'язкового входження в єдиний ринок Євросоюзу як повноцінний член, у тому числі "в частині фінансування об'ємних програм модернізації економіки та відмови від надмірних бюрократичних процедур на шляху входу до ЄС".

Також він прокоментував присутність Росії серед можливих майбутніх гарантів безпеки України:

«Присутність поряд із США, Великою Британією, Туреччиною, Німеччиною, іншими країнами Росії як країни-підписанта багатостороннього договору накладає на росіян багато додаткових обтяжень і дозволяє нам не йти на складний двосторонній формат. Тільки в рамках багатостороннього договору можна уникнути традиційної російської необов'язковості щодо юридичних договорів».

Радник голови ОП назвав «революційною» пропозицію української сторони щодо Криму та Севастополя.

"Це означає щонайменше повернення теми Криму до переговорного порядку денного. До цього росіяни категорично відмовлялися від цього. Крім того, дозволяє зберегти нинішні юридичні трактування Криму, оскільки для нас Крим, безумовно, є частиною України. Відмова від взаємної військової ескалації з кримського питання є ключем до спільного припинення війни" , — заявив Подоляк.

У Туреччині 29 березня відбулися переговори делегацій України та Росії. Після їх завершення українська делегація повідомила подробиці про ідею нової системи гарантій безпеки для України.

Голова переговорної групи Давид Арахамія розповів, що Україна хоче бачити гарантами країни Ради Безпеки ООН, зокрема Велику Британію, Китай, США, Францію, Туреччину, Німеччину, Польщу та Ізраїль. Інші країни можуть приєднатися до гарантій безпеки за своїм бажанням.

За словами Михайла Подоляка, в окремому пункті договору пропонується зафіксувати позицію України та Росії протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо Криму та Севастополя.

У міноборони країни-агресора після переговорів заявили, що Росія нібито вирішила «кардинально скоротити бойові дії» на київському та чернігівському напрямах.

Глава російської делегації Владімір Мединський заявив, що країна-агресор розгляне пропозиції України та озвучить "зустрічні пропозиції".