Генпрокуратура: число жертв ракетного удару по Миколаївській ОДА зросла до 9

Внаслідок ракетного удару Росії по будівлі облдержадміністрації в Миколаєві, попередньо, загинули дев’ять людей, 28 — були поранені. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, повідомляє Новое время.

Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч.2 ст. 438 КК України). На місці працюють рятувальники, слідчі СБУ та поліцейські.

Раніше начальник головного управління ДСНС у Миколаївській області Микола Панасенко заявив, що станом на 15:30 під завалами будівлі облради залишаються дев'ять загиблих.

29 березня російські окупанти завдали чергового удару по Миколаєву, через що частково обрушилась будівля обласної держадміністрації. Зруйновано центральну секцію будівлі з першого по дев'ятий поверх.

Президент Володимир Зеленський, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом та допомогти відновити місто після перемоги України у війні.