СБУ: у Харкові дитина коригувала вогонь окупантів

На Харківщині викрили неповнолітнього хлопця, якого завербувала російська військова розвідка, повідомляє пресслужба СБУ у Facebook, повідомляє Новое время.

"Оперативники Управління СБУ в Харківській області викрили малолітнього хлопця, якого російська військова розвідка залучила як коригувальник вогню" , — повідомляє пресцентр.

Зазначається, що окупанти зв'язалися з дитиною через Telegram. Росіяни обіцяли хлопчику, що заплатять гроші за інформацію про позиції ЗСУ у Харкові, йдеться у повідомленні.

"Цинічно використавши дитину окупанти, звичайно ж, не виконали своєї обіцянки. СБУ закликає батьків здійснювати контроль за поведінкою своїх дітей в Інтернеті, а всіх громадян України – не довіряти ворожій пропаганді" , – додали у відомстві.

Також СБУ опублікувала відео, на якому дитина розповідає, як зв'язалася з окупантами і як вони її обдурили.