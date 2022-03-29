Генштаб: ворог перегруповується для перекидання на інші напрямки

Російські війська відводять окремі підрозділи із Київської та Чернігівської областей. Проте на Харківщині відбувається перегрупування військових груп з метою перекидання на інші напрямки. Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 18.00 29 березня, повідомляє Корреспондент.

"Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої держави. Здійснює відведення окремих підрозділів з території Київської та Чернігівської областей, а також перегрупування для зосередження основних зусиль на Слобожанському та Донецькому напрямках" , - сказано в заяві.

Наголошується, що на Поліському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

"Здійснював спроби вогневої поразки підрозділів Збройних сил України в районах населених пунктів Романівка, Горенка, Личанка, Петрушки, Шпитки , Мощун, Нова Буда, Майданівка, Любовичі, Забуяння, Наливайківка. Здійснює перегрупування військ та їх часткове відведення на територію" , - с тверджують у Генштабі.

Тим часом, на Сіверському напрямку ситуація залишається без істотних змін.

"Противник продовжує блокувати Чернігів, завдавати вогневої поразки по цивільних та військових об'єктах. У напрямку на Бровари намагається утримати раніше зайняті позиції і не допустити подальшого просування наших військ" , - додали в Генштабі.

"На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, здійснив відведення окремих підрозділів 1-ї танкової армії з району міста Суми за межі території України, продовжив здійснювати перегрупування військ з метою перекидання на інші напрямки. Підсилив наступальні здібності угруповання окремими підрозділами зі складу 20-ї загальновійськової. армії Західного військового округу у напрямку на Слов'янськ" , - сказано у повідомленні.

На Волинському напрямку суттєвих змін у складі та становищі окупаційних військ немає. А ось на Южнобузькому - ворог вживає заходів щодо відновлення боєздатності та поповнює запаси, намагаючись підготувати підрозділи до відновлення наступальних дій.

"У Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельне угруповання противника продовжує виконання завдань з відстеження обстановки, ведення розвідки та ізоляції району бойових дій" , - зазначили у Генштабі.

Також наголошується, що на території РФ, у районі населеного пункту Богучар, понад 40 відсотків техніки противника перебуває у несправному чи неробочому стані.