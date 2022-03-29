Рада хоче заборонити символіку російського вторгнення

У Верховній Раді підготували законопроєкт щодо заборони використання символіки підтримки нападу РФ на Україну, повідомляє Корреспондент.

Текст законопроєкту опубліковано на сайті парламенту. У документі, зокрема, пропонується встановити, що виготовлення, розповсюдження, а також публічне використання символіки підтримки військової агресії Росії проти України карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий термін, з конфіскацією майна чи без такої.

Вказується, що символіка підтримки військової агресії Росії проти України - символіка, що включає прапори, символи, зображення або іншу атрибутику, пам'ятники, пам'ятні знаки, написи, в яких зображується символіка, яка розміщувалася на військовій техніці РФ під час військової агресії проти України.

Напередодні повідомлялося, що Німеччина заборонила демонстрацію символу Z. Наголошувалося, що носіння чи демонстрація символу Z свідчить про підтримку агресивної війни РФ і, отже, означає схвалення злочинної діяльності.