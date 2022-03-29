Польща повністю заборонить імпорт вугілля із РФ

Влада Польщі заборонить імпорт російського вугілля. Про це стало відомо за підсумками засідання Ради Міністрів, повідомляє Корреспондент.

Як передає Польське радіо з посиланням на слова спікера польського уряду Петра Мюллера, заборона імпорту вугілля з РФ до Польщі передбачає ще один законопроєкт щодо заморожування фінансів країни-агресора. Він нагадав, що польські державні компанії не імпортують російське вугілля, йдеться про блокування імпорту цієї сировини приватними структурами.

"Посилаючись на пункт про безпеку, ми просунулися ще на один крок уперед у запропонованих положеннях законопроєкту. Ми запропонували заблокувати на національному рівні імпорт вугілля з Росії. Це положення буде внесено до закону. Ми розуміємо, що це може спричинити юридичні сумніви. На жаль, ці сумніви обґрунтовані, але ми не можемо більше чекати на реакцію ЄС у цій сфері" , – сказав Мюллер.

Також він заявив, що готується власний та незалежний від ЄС список компаній та осіб, чиї кошти будуть заморожені. Петро Мюллер звернув увагу на те, що йдеться про заморожування фінансів, а не про конфіскацію, що заборонено польською Конституцією.

На запитання журналістів щодо можливості блокування однієї з торгових мереж, що залишилися на російському ринку, представник польського уряду сказав, що такі випадки розглядатимуться в індивідуальному порядку.