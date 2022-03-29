У США анонсували нові антиросійські санкції

США готують нові антиросійські санкції для удару по ланцюжку постачання в оборонній сфері. Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адейємо, повідомляє Кореспондент.

Як пише Інтерфакс, Вашингтон планує заходи проти додаткових секторів, які відіграють вирішальне значення в здатності РФ керувати своєю військовою машиною. Тому втрата доступу до них зрештою підірве можливості Росії створювати і підтримувати інструменти війни.

Крім того, щодо компаній, які працюють у секторах, що підтримують війну на плаву, також планується вжити заходів для порушення їхніх найважливіших ланцюжків постачання.