Екснардепу Киві оголошено нову підозру

Колишньому народному депутату Іллі Киві оголошено підозру у пропаганді війни та заклики до насильницької зміни влади в Україні. Про це заявило Державне бюро розслідувань, повідомляє Корреспондент.

Киву звинувачують у тому, що він взяв участь в одному з пропагандистських шоу на російському телебаченні та закликав найвище керівництво РФ до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.

"Він пропонував фізично усунути президента України та інших чиновників держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни" , - йдеться у повідомленні.

Також у ДБР зазначили, що за день до вторгнення Росії Кива записав відеопривітання з днем радянської армії та озвучив "потребу у визволенні" України.

Екснардепа звинувачують у діях, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади та пропаганди війни (ст.436, ст.109 КК України).

У свою чергу, генпрокурор Ірина Венедиктова повідомила, що вже підписала нову підозру Киві. За її словами, правоохоронці "докладають колосальних зусиль", щоб затримати вже колишнього народного депутата.

"Це, як виявилося, не так просто. У нас є підстави стверджувати, що Кива користується іншими документами, не відомими слідчим та прокурорам. Але обов'язково притягнемо його до відповідальності" , - розповіла генпрокурор.

6 березня Венедиктова оголосила Киві підозру в держзраді та пообіцяла оголосити його у міжнародний розшук.

А 10 березня судом було задоволено клопотання та обрання Киві запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.