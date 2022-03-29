Макрон обговорив з Путіним Маріуполь та розрахунки за газ

Президенти Франції та Росії Еммануель Макрон та Володимир Путін провели телефонні переговори. Головними темами стали ситуація в обложеному місті Маріуполь та можлива оплата країнами Європи газу російськими рублями. Про це поінформувала пресслужба Кремля, повідомляє Корреспондент.

Під час переговорів Путін заявив, що Росія нібито надає невідкладну допомогу для забезпечення евакуації цивільних осіб з Маріуполя. Також він зазначив, що для "вирішення" важкої гуманітарної ситуації необхідно, щоб українські військові склали зброю. У Кремлі їх назвали "бойовиками-націоналістами".

"Порушувалися також питання, пов'язані з рішенням про перехід до оплати російськими рублями постачання природного газу з Росії, зокрема, до країн ЄС. Умовлено про продовження контактів" , - йдеться у повідомленні.

У свою чергу Єлисейський палац заявив, що гуманітарна операція у Маріуполі неможлива "на даному етапі", за підсумками розмови Макрона та Путіна, інформує BFMTV.

Разом з тим, Reuters повідомляє, що Макрон заявив про неможливість платити за газові контракти в рублях.

Раніше ситуацію в Маріуполі назвали геноцидом. Про це заявила генпрокурор Ірина Венедиктова під час брифінгу у Медіа Центрі України.