ДСНС: під Києвом через обстріл виникла масштабна пожежа

У Броварському районі Київської області ворожі війська обстріляли один зі складів. Внаслідок влучення снаряда виникла пожежа. Про це увечері 29 березня заявила ДСНС, повідомляє Корреспондент.

"29 березня о 16:05 у Броварському районі внаслідок влучення ворожого снаряда виникла пожежа складської будівлі" , - йдеться у заяві.

Пожежу локалізували близько 18:00. Вогонь охопив територію 20 тисяч квадратних метрів складу. Також до боротьби з пожежею залучили 25 людей та 7 пожежних машин.