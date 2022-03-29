Генпрокуратура: викрадено мера Голої Пристані на Херсонщині

Російські загарбники викрали мера міста Гола Пристань у Херсонській області. Про це заявив Офіс генпрокурора, повідомляє Корреспондент.

За даними слідства, 28 березня військовослужбовці збройних сил РФ, погрожуючи вогнепальною зброєю, викрали та утримують у заручниках голову Голопристанської міської ради.

Наразі встановлюються обставини події та причетні особи.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).