Україна отримає від Франції кредит у 300 млн євро
Україна отримає кредит у 300 млн євро від Французького агентства розвитку. Про це повідомила пресслужба уряду, повідомляє УНІАН.
"Я надзвичайно вдячний нашим французьким колегам за оперативне рішення. Надані нам кошти є надзвичайно важливими для підтримки стабільності фінансової системи в умовах повномасштабної війни з РФ", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
Кредит надається за фіксованою процентною ставкою у розмірі 1,04 % річних на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на п’ять років від дати укладення кредитного договору).
Кошти будуть використані для фінансування державного бюджету.