Україна отримає від Франції кредит у 300 млн євро

Україна отримає кредит у 300 млн євро від Французького агентства розвитку.﻿ Про це повідомила пресслужба уряду, повідомляє УНІАН.

"Я надзвичайно вдячний нашим французьким колегам за оперативне рішення. Надані нам кошти є надзвичайно важливими для підтримки стабільності фінансової системи в умовах повномасштабної війни з РФ" , – зазначив﻿ міністр фінансів Сергій Марченко.

Кредит надається за фіксованою процентною ставкою у розмірі 1,04 % річних на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на п’ять років від дати укладення кредитного договору).

Кошти будуть використані для фінансування державного бюджету.