У Пентагоні визнали, що могли переоцінити можливості РФ
Очільник Європейського командування США генерал Тод Волтерс вважає, що американська розвідка могла переоцінити можливості російських сил та недооцінити обороноспроможність України. Про це він заявив під час слухань у комітеті Сенату США з питань збройних сил, повідомляє Укрiнформ.
Як передає CNN, на запитання сенатора Роджера Вікера, чи припускає генерал наявність «пробілів» у розвідці, через які США переоцінили Росію й недооцінили Україну, Волтерс відповів ствердно.
«Це можливо, і як ми завжди робили в минулому, коли ця криза завершиться, проведемо всебічний підсумковий огляд у всіх сферах і в усіх відділах та з’ясуємо, де ми прорахувалися», - сказав генерал.
Він також зазначив, що вважає українські сили спроможними зупинити росіян на сході.