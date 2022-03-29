У Пентагоні визнали, що могли переоцінити можливості РФ

Очільник Європейського командування США генерал Тод Волтерс вважає, що американська розвідка могла переоцінити можливості російських сил та недооцінити обороноспроможність України.﻿ Про це він заявив під час слухань у комітеті Сенату США з питань збройних сил, повідомляє Укрiнформ.

Як передає CNN, на запитання сенатора Роджера Вікера, чи припускає генерал наявність «пробілів» у розвідці, через які США переоцінили Росію й недооцінили Україну, Волтерс відповів ствердно.

«Це можливо, і як ми завжди робили в минулому, коли ця криза завершиться, проведемо всебічний підсумковий огляд у всіх сферах і в усіх відділах та з’ясуємо, де ми прорахувалися» , - сказав генерал.

Він також зазначив, що вважає українські сили спроможними зупинити росіян на сході.