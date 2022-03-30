Озвучено збитки інфраструктури України за місяць війни

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков назвав цифру збитків інфраструктури за місяць війни – це 500 мільярдів доларів, повідомляє УНІАН.

Дані він оприлюднив в ефірі національного марафону.

"Багато обʼєктів повністю зруйновано, дороги мости, аеропорти, це десятки мільярдів, деякі підприємства зруйновані повністю, технології втрачені" , - сказав він.

Міністр розповів, що відбудовувати Україну планують за рахунок заморожених санкціями активів РФ і допомоги західних партнерів.

За його словами, найважливіше зараз для перебудувати логістику експорту продуктів аграрної промисловості. У міністерстві розраховують перевозити зерно наземним транспортом, адже порти, за рахунок яких здійснювався експорт раніше, заблоковані російськими військами.