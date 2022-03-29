Шмигаль розповів, як Україна житиме і працюватиме у стані війни

Уряд напрацював дев’ять основних напрямків роботи країни в умовах повномасштабної війни. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 29 березня, повідомляє Укрiнформ.

«За останні тижні уряд напрацював 9 основних напрямків того, як країна буде жити, працювати, накопичувати ресурси, захищатися в умовах повномасштабної війни. <...> Перший ключовий пункт - «Армія понад усе». Мова йде про забезпечення сил оборони всім необхідним. Грошові виплати, зброя, техніка, їжа, пальне, розвиток військово-промислового комплексу. Всі ресурси перш за все направляємо саме на сили оборони. Десятки мільярдів вже перерозподілили на армію, і так будемо робити й надалі. Окремий блок – це зброя із-за кордону» , - наголосив Шмигаль﻿.

Другим напрямком, за його словами, є «Продовольча безпека». Наразі уряд сформував в Україні стратегічні запаси їжі на кілька років.

Прем’єр також нагадав, що розпочалася посівна кампанія в 11 областях, і держава виділила аграріям кошти на закупівлю всього необхідного кредити під 0%, гарантії держави перед банками, пальне, добрива, насіння. Крім того, аграріям уряд допомагатиме в питаннях експорту, адже країна має заробляти.

Третій напрямок роботи уряду - це «Нова економічна політика», яка передбачає радикальне скорочення податків до 2% від обороту, без ПДВ, без податку на прибуток, повну дерегуляцію для бізнесу, декларативний принцип роботи.

«Найшвидша у світі митниця. Скасування імпортного ПДВ та ввізного мита. Кредити підприємцям під 0% до 60 млн грн. Допомога у релокації бізнесу в безпечні регіони. Все це разом дасть потужний ефект і має перезапустити економіку. Перші паростки цього ми вже бачимо» , - заявив прем'єр.

Особлива увага уряду наразі зосереджена на четвертому напрямку - єПідтримці й соціальним програмам допомоги.

Шмигаль нагадав, що в березні пенсії були проіндексовані, за квітень у регіонах, де йдуть бойові дії, пенсії виплачують авансом.

«Всі соцвиплати платимо. За програмою єПідтримка виплатили по 6,5 тис. грн тим, хто втратив роботу. Такі виплати вже отримали 3,5 млн людей. Всі види соціальних допомог, зарплати лікарям, вчителям — все це платиться і буде платитися» , - запевнив очільник уряду.

П’ятим напрямком роботи уряду є програма «Ти вдома», спрямована на допомогу вимушеним переселенцям.

«Три ключові пункти програми: житло, робота, гроші. Зробили 500 тис. місць для тимчасового розміщення людей. Тим родинам, які приймають переселенців, будемо допомагати з оплатою комунальних послуг. Взяли до себе родину із трьох людей — отримаєте 1350 грн на оплату комунальних послуг, тобто по 450 грн за кожного, кого прихистили» , - заявив Шмигаль.

Він нагадав, що окремо держава буде виплачувати щомісяця вимушеним переселенцям по 2 тис. грн для дорослих і по 3 тис. грн для дітей або для осіб з інвалідністю. Бізнесу, який бере на роботу переселенця, планується оплатити 6,5 тис. грн як часткову компенсацію зарплати для цієї людини.

Шостий пункт — це «Енергетичний фронт». Шмигаль підкреслив, що Україна назавжди від’єдналася від енергомереж Росії й Білорусі та приєдналися до європейської енергосистеми ENTSO-E. Також, за його словами, всі види генерації працюють, вугілля на складах є, газу — 9 млрд кубів у сховищах. Крім того, Україна сформувала домовленості з європейськими нафтопереробними заводами, аби країна була забезпечена пальним.

«Сьомий пункт — це «Логістика воєнного часу». «Укрзалізниця» стала однією з основних компаній для держави. Щодня перевозяться тисячі тонн вантажів, сотні тисяч людей. Для автотранспорту відкрили окремі логістичні маршрути» , — повідомив глава уряду.

Також він назвав інші напрямки: «Світ з Україною» та «Відновлення України». Шмигаль висловив сподівання, що підтримка партнерів не залишиться тільки на словах, і ми побачимо, що таке світ, об’єднаний навколо України.