Лідери п'яти країн Заходу домовилися ще більше тиснути на РФ

Лідери Британії, США, Франції, Німеччини та Італії виступили проти будь-яких послаблень, якщо йдеться про рішучість заходу у протистоянні російській агресії в Україні.﻿ Про це йдеться у заяві на сайті британського уряду, повідомляє Європейська правда.

Лідери під час розмови зійшлися на постійній необхідності підтримувати та підтримувати народ України в його боротьбі з російським варварським вторгненням.

"Прем’єр-міністр (Борис Джонсон – ред.) підкреслив, що ми повинні судити про режим Путіна за їхніми діями, а не за словами. Путін прокручує ніж у відкритій рані України, намагаючись змусити країну та її союзників капітулювати" , - йдеться у заяві.

Джонсон наголосив своїм колегам, що Захід повинен бути невблаганним у своїй відповіді на російську агресію.

"Лідери обговорили необхідність спільної роботи для зміни міжнародної енергетичної архітектури та зменшення залежності від російських вуглеводнів. Вони погодилися, що не може бути послаблення західної рішучості, доки не закінчиться жах, заподіяний Україні" - йдеться у заяві. У свою чергу в Білому домі заявили, що лідери "підтвердили свою рішучість продовжувати підвищувати ціну для Росії за її жорстокі атаки в Україні, а також продовжувати надавати Україні засоби для захисту від невиправданого та неспровокованого нападу" , - йдеться у заяві.

Під час розмови також ішлося про гуманітарну потребу доступу до мирних жителів в обложеному Маріуполі.

Як повідомлялося, у президента Франції Еммануеля Макрона після його розмови з російським колегою Владіміром Путіним заявили, що евакуація з Маріуполя поки неможлива.