Зеленський прокоментував пройдешні переговори з РФ

Президент Володимир Зеленський у новому зверненні прокоментував підсумки переговорів української та російської делегацій у Стамбулі 29 березня, повідомляє Новое время.

"Сигнали [з переговорного майданчика] можна назвати позитивними. Але ці сигнали не заглушають розриви російських снарядів. Звісно, ми бачимо всі ризики. Звісно, ми не бачимо підстав довіряти словам, які лунають від тих чи інших представників держави, яка продовжує воювати для нашого знищення. Українці – не наївні люди. Українці вже навчилися й за ці 34 дні вторгнення, і за минулі вісім років війни на Донбасі, що довіряти можна лише конкретному результату" , — заявив глава держави.

Зеленський наголосив, що ЗСУ, українська розвідка та всі, хто беруть участь в обороні України, — «єдина гарантія виживання нашого народу та держави, яка реально працює».

Президент нагадав, що Україна очікує на реальну безпеку, виведення російських військ з окупованих районів, гарантії свого суверенітету та територіальної цілісності, а жодних компромісів з питань суверенітету і територіальної цілісності бути не може. Зеленський додав, що будь-які рішення, які мають значення для всього українського народу, мають ухвалюватися всім народом, а не однією людиною чи групою людей.

У Туреччині 29 березня відбулися переговори делегацій України та Росії. Після їх завершення українська делегація повідомила подробиці про ідею нової системи гарантій безпеки для України.

Голова переговорної групи Давид Арахамія розповів, що Україна хоче бачити гарантами країни Ради Безпеки ООН, зокрема Велику Британію, Китай, США, Францію, Туреччину, Німеччину, Польщу та Ізраїль. Інші країни можуть приєднатися до гарантій безпеки за своїм бажанням.

За словами радника голови Офіса президента Михайла Подоляка, в окремому пункті договору пропонується зафіксувати позицію України та Росії протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо Криму та Севастополя.

У міноборони країни-агресора після переговорів заявили, що Росія нібито вирішила "кардинально скоротити бойові дії" на київському та чернігівському напрямках. Російська делегація стверджує, що вивчить пропозиції України та представить "зустрічні".