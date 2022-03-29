Арестович вважає, що плани Кремля повністю провалилися

Радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що плани Кремля повністю провалилися, і Росія боїться залучати до "спецоперації" білорусів, оскільки ті перейдуть на бік ЗСУ. Про це він сказав в інтерв'ю DW, повідомляє Корреспондент.

Арестович вважає провальним наступ російських військ на Харківську, Київську та Сумську області. Він стверджує, що "наші сили вже звільняють Сумську область, частину Харківської та Київської".

Також, за його словами, через це з боку Росії буде багато ядерного шантажу.

"Вони навіть не наважилися оголосити в Росії загальну мобілізацію, а це означає, що вони бояться внутрішніх протестів та соціально-політичної напруги всередині країни" , - додав Арестович.

Радник голови ОП оцінив можливість вступу Білорусі у війну з Україною. За його словами, вона дуже невисока.