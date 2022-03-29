Пентагон вважає відведення військ РФ під Києвом несправжнім

Міністерство оборони США попередило, що хоча "невелика кількість" російських військ відійшла від Києва "в останній день або близько того", Росія все ще може застосувати "масову жорстокість" до країни, зокрема до столиці.﻿ Про це заявив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Європейська правда.

"Ми вважаємо, що це перепозиціонування, а не справжній відхід, і ми всі повинні бути готові спостерігати за великим наступом на інші райони України. Це не означає, що загроза Києву зникла" , - цитує CNN слова Кірбі.

Кірбі сказав, що кількість російських сил, що відходять від української столиці, "нітрохи не наближається до більшості того, що вони виставили проти Києва", і що Росія продовжує завдавати авіаударів по місту "навіть сьогодні".

"Ніхто не повинен обманювати себе нещодавньою заявою Кремля про те, що він раптово просто скоротить військові атаки під Києвом, або будь-якими повідомленнями про те, що він збирається вивести всі свої сили" , - додав він.

Кірбі сказав, що російські сили передислокуються "північніше", але "занадто рано говорити", де знаходиться їхній кінцевий пункт призначення.