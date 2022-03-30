Україна через війну втратила 30−40% металургійних потужностей

Україна втратила 30−40% металургійних потужностей через розв’язану з Росією повномасштабну війну, повідомляє Новое время.

Про це Юрій Риженков, гендиректор гірничо-металургійного холдингу Метінвест Ріната Ахметова та Вадима Новинського, повідомив 29 березня в інтерв'ю Україна 24.

Він зазначив, що на маріупольські заводи припадає понад третина сталевого виробництва України.

"Тобто Україна на сьогодні втратила близько 30-40% своїх металургійних потужностей" , - заявив Риженков.

Гендиректор Метінвесту додав, що заводи у Маріуполі обов'язково відновлять після завершення війни.

"У мене немає сумнівів, що їхню роботу буде відновлено, але для цього місто має залишитися українським" , — підкреслив він.

Нагадаємо, що окупанти зруйнували меткомбінат Азовсталь, який входить до Метінвесту.

У перший день війни група оголосила про переведення частини обладнання ММК ім. Ілліча та Азовсталі в режим гарячої консервації для забезпечення безпеки працівників та збереження обладнання.