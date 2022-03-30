У Раді пропонують заборонити Московський патріархат в Україні

Нардепи зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт "Про заборону Московського патріархату на території України", повідомляє Українська правда.

Законопроєкт пропонує заборонити "діяльність Московського патріархату – Російської православної церкви та релігійних організацій, які є частиною Російської православної церкви, в тому числі Української православної церкви".

"Свято-Успенська Києво-Печерська лавра, Свято-Успенська Почаївська лавра, Свято-Успенська Святогірська Лавра та інші архітектурні пам’ятки державного значення, що перебувають у власності або користуванні Московського патріархату, переходять у власність держави, а угоди (рішення) про користування скасовуються" , – ідеться у проєкті закону.

Також у документі значиться те, що вся без винятку церковна власність заборонених церков "впродовж 48 годин з дня набрання чинності цим законом інвентаризується і націоналізується".