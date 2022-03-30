ООН: з початку війни з України виїхали майже чотири мільйони людей

ООН: з початку війни з України виїхали майже чотири мільйони людей
Фото: Pixabay

За останній місяць український кордон перетнули 3,9 млн осіб, 6,5 млн стали внутрішньопереміщеними особами, повідомляє Укрiнформ.

Про це у вівторок на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому гуманітарній ситуації в Україні, повідомила помічник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Джойс Мсуя, пославшись на дані Агентства ООН у справах біженців.

Вона також зазначила, що, за даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, на 27 березня зафіксовано загибель 1119 осіб, у тому числі 99 дітей. При цьому вона зазначила, що реальні показники є значно вищими, оскільки дані з місць, де ведуться активні бойові дії, приходять із запізненням.

Мсуя розповіла, що мешканцям багатьох міст «бракує їжі, води, ліків, не вистачає електропостачання та опалення». «Вони у пастці. У відчаї. У жаху. У деяких районах навіть небезпечно ховати мертвих», – додала вона.

За її словами, починаючи з 24 лютого гуманітарні організації надали допомогу близько 890 тис. осіб по всій Україні, переважно на сході країни. Йдеться про продукти харчування, укриття, ковдри, медикаменти, воду та засоби гігієни.

У той же час через обстріли та міни гуманітарні конвої часто не можуть дістатися місць призначення.

За її словами, зараз в Україні перебуває понад 1230 співробітників ООН, які працюють у гуманітарних центрах по всій країні. Понад 100 гуманітарних організацій здійснюють або планують діяльність у кожній області України у різних секторах.

Помічниця генсека наголосила на активності українських організацій громадянського суспільства та волонтерів.

«Україна – це гуманітарний парадокс: поряд із крайнім насильством ми бачимо дивовижну доброту, глибоку солідарність та трепетну турботу. Я надихнута безперервною відданістю цих людей, і ми повинні продовжувати підтримувати їхню роботу», – сказала вона.

Вона також повідомила, що координатор гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс на прохання Генерального секретаря наполегливо працює зі сторонами щодо припинення вогню для надання гуманітарної допомоги постраждалим районам.

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