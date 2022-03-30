Люксембург заморозив пов’язані з Росією активи на 2,5 млрд євро в рамках імплементації санкцій Євросоюзу проти РФ через її повномасштабне вторгнення в Україну, повідомляє Новое время.

Про це заявила 29 березня парламенту Люксембургу міністр фінансів країни Юріко Бекес, повідомляється на сторінці Мінфіну у Twitter.

"На сьогоднішній день у Люксембурзі заморозили активи на суму 2,5 млрд євро" , - вказано в повідомленні.

Міністерство фінансів Люксембургу заявило минулого тижня, що отримало близько 100 повідомлень про заморожені активи або фінансові ресурси, пише Bloomberg.

З початку вторгнення РФ в Україну США, ЄС, Великобританія, Канада, Австралія, Японія та інші країни запровадили кілька пакетів жорстких санкцій проти Росії. Країни Заходу, зокрема, заморозили половину валютних резервів російського центробанку та відключили сім російських банків від SWIFT.