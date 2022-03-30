"Тут вони не під санкціями": країни, відкриті для туристів із РФ

Росіянам розповідають, куди подорожувати рейсами з пересадками, пише Ольга Маджумдар, РБК-Україна.

Чимало країн світу ввели жорсткі санкції проти Росії, яка вторглася в Україну і веде жорстоку війну проти нашої країни.

Проте, залишається низка держав, які залежать від туризму і де росіяни складають значну частину іноземних гостей. Влада деяких країн вже відкрито заявляє, що чекає громадян РФ на відпочинок в новому сезоні. Тим часом в Україні вже звучать заклики бойкотувати ці туристичні напрямки.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, які країни не відмовляються приймати на своїх курортах громадян країни-окупанта, незважаючи на розв'язану Росією війну проти України.

На Сейшелах уже фіксують зростання цін. Але все ж чекають росіян

Сейшельські острови чекають туристів з РФ і не приєднаються до санкцій інших країн через війну в Україні. Про це днями заявив президент країни Вавел Рамкалаван.

Він заявив, що Росія залишається провідним туристичним ринком для Сейшельських островів, повідомляє Seychelles News Agency.

"Те, що відбувається в Україні, неправильно, і ми просимо президента Путіна і президента Зеленського сісти за стіл переговорів, щоб знайти вирішення цієї проблеми" , - сказав Рамкалаван.

Країна все ж відчує вплив війни на рівні з іншими країнами - ціни на паливо досягли 110 доларів за барель, а оскільки Україна є світовим лідером з виробництва пшениці та соняшникової олії, це вплине на імпорт продовольства.

Які ще країни приймуть російських туристів, незважаючи на війну в Україні

В Азії через зупинку рейсів російських авіакомпаній в перші тижні після введення санкцій ЄС "застрягли" чимало туристів з РФ - наприклад, на Шрі-Ланці і в Таїланді.

Днями основні великі туроператори Росії відзвітували, що вивезли додому більшість своїх туристів з-за кордону, за даними видання tourdom.ru. При цьому індивідуальні туристи не поспішають повертатися додому - вони змінюють квитки і подорожують, продовжуючи "зимівлю" в регіоні – наприклад, перелітають зі Шрі-Ланки на Гоа в Індії.

Фото: Пляж в Коломбо, Шрі-Ланка (pixabay.com)

Російським туристам у місцевих ЗМІ розповідають, куди вони можуть поїхати найближчим часом на відпочинок. Серед цих напрямків - ОАЕ і Туреччина з транзитними пересадками в інші країни: Шрі-Ланка, Індія, Єгипет, Непал, Малайзія, Індія, Азербайджан, Кабо-Верде, Катар, Перу, Маврикій, Коста-Ріка, Бразилія, Вірменія, Бангладеш, Грузія.

Наприклад, на Шрі-Ланку готуються відправляти нові групи росіян – зокрема, рейси з 8 квітня анонсував "Аерофлот". Але вони можуть і не відбутися після новини про скасування польотів "SriLankan Airlines" - значить, в країні можуть приєднатися до санкцій.

"Поки держава не заборонить" - авіакомпанія ОАЕ

З 1 березня в ОАЕ вирішили тимчасово призупинити "безвіз" для українців. Про це повідомили на сторінці нашого посольства у Facebook. Вже 3 березня влада країни відновила дію Меморандуму про взаємне скасування візових вимог і продовжила термін перебування до 1 року.

"Міністерство закордонних справ і міжнародного співробітництва ОАЕ додатково повідомило, що, враховуючи гуманітарні умови, в яких опинилися громадяни України, прийнято рішення про надання можливості громадянам України, які в'їхали в Емірати до 3 березня 2022 року, перебувати на території країни терміном до одного року за умови проходження відповідної процедури продовження перебування в ОАЕ" , - зазначили у відомстві.

29 березня президент авіакомпанії Emirates Тім Кларк заявив, що перевізник буде продовжувати літати в Росію дои, поки ОАЕ офіційно не накаже припинити польоти, повідомляє Reuters.

Фото: Літак авіакомпанії Emirates (pixabay.com)

Об'єднані Арабські Емірати відмовилися стати на бік західних країн проти Росії і не виконали глобальні санкції, введені проти Москви у зв'язку з її вторгненням в Україну.

"Поки держава, наш власник, вимагає, щоб ми літали туди, ми будемо продовжувати" , - заявив Кларк на саміті світового уряду.

Він зазначив, що в трюмах літаків перевозять гуманітарні вантажі.

"У нас є неурядові організації, які в'їжджають і виїжджають з Росії. У нас є дипломатичне співтовариство, що в'їжджає і виїжджає з Росії. Так що все, що ми робимо, - це допомагаємо, але поки не займаємо політичну позицію з цього приводу" , - зазначив він.

На питання про санкції проти окремих осіб, Кларк відповів, що "тут вони можуть не підпадати під санкції".

Санкції в дії: туроператори скасовують тури на "пляжі баунті"

Один з великих туроператорів на російському ринку "Пегас Туристик" опублікував коригування польотної програми на крилах Nord Wind, Pegas Fly, Royal Flight з міст РФ "у зв'язку із закриттям повітряного простору країн і введенням санкцій з боку ЄС".

У період з 28 березня до 31 травня скасована польотна програма за напрямками: Домініканська Республіка, Куба, Мексика, Венесуела, Мальдіви.

Фото: Пляж у Домінікані (unsplash.com/nicolas-hoizey)

Із 3 березня припинена відправка організованих груп туристів на базі пакетних турів за всіма зарубіжними напрямками:

Сербія, Туреччина ( Анталія) - програма польотів скасована по 17 квітня;

Туреччина ( Стамбул) - програма польотів скасована по 28 квітня;

Азербайджан, Вірменія - програма польотів скасована по 30 квітня;

В'єтнам, Греція, Єгипет, Йорданія, Кіпр, ОАЕ, Туніс - програма польотів скасована по 31 травня.

Нагадаємо, ми писали, що у курортній Анталії прийняли перших біженців з дитячих будинків України.