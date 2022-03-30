Зарплати, пенсії та житло: яку допомогу нададуть військовим

Військовослужбовці, учасники територіальної оборони і їхні сім’ї мають низку соціальних гарантій від держави, повідомляє Сьогодні.

На що можуть розраховувати захисники України та які програми підтримки наразі працюють.

Одне з головних нововведень, яке запровадив уряд під час війни – додаткові виплати тим, хто зараз захищає державу. Військовим ЗСУ, СБУ, управління розвідки, Нацгвардії, Держприкордонслужби, рятувальникам і поліцейським нараховуватимуть додатково 30 тисяч гривень на місяць.

Окрім цього, безпосередні учасники бойових дій отримуватимуть по 100 тисяч гривень на місяць. Сім’ї військових, що загинули у російсько-українській війні, отримають одноразову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень.

Які виплати передбачені для захисників / Фото: Минобороны Украины

Продовжують діяти й соціальні гарантії, які були узгоджені раніше. Зокрема, надання одноразової грошової допомоги у разі звільнення після демобілізації. Її виплачують у розмірі 4% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менше ніж 25% місячного грошового забезпечення.

Для учасників бойових дій, відповідно до закону, діють різноманітні пільги:

75% знижки за квартплату та комуналку;

безкоштовний проїзд у пасажирському транспорті;

безоплатні ліки за рецептом;

першочергове забезпечення житлом і земельною ділянкою;

щорічна разова грошова допомога тощо.

Ветеранам війни надають землю для будівництва житла, садівництва й городництва. Для ведення селянського господарства – до 2 гектарів, в інших випадках – до 0,25 гектара.

У центрах зайнятості військовим також допомагають з пошуком нової роботи або початком власної справи. Надають і допомогу по безробіттю, з урахуванням страхового стажу.

Передбачені також різні види пенсійного забезпечення, відповідно до віку, звання, кількості років на службі, з урахуванням можливих надбавок. Пенсія за вислугу років призначається і виплачується лише після звільнення з військової служби.

Держава забезпечує військовослужбовців житлом, якщо вони пробули на службі понад 20 років. Мовиться як про право на приватизацію, так і про кредит на будівництво. Особам з інвалідністю надають 50% знижки на оплату комунальних послуг і квартплати.

Від початку війни на Донбасі, діє також система стимулювання військової майстерності. За індивідуальну підготовку і підготовку військових частин виплачують від 3 тисяч гривень на місяць. Доплачують і за знищення ворожої техніки – від 12 до 121 тисячі гривень, залежно від типу техніки.