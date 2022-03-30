КГВА: у Києві для автобусів відкривають Південний міст

З 30 березня у Києві для громадського транспорту відкривається Південний міст, повідомляє Українська правда.

Про це пише Київська міська військова адміністрація у Telegram.

"Через Південний міст курсуватимуть автобуси №22 від вулиці Медової до вулиці Тростянецької та №91 від вулиці Анни Ахматової до станції метро Голосіївської".

Для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва працюватимуть Північний та Дарницькі мости.

Міська влада нагадала, що водії мають пропускати машини "швидкої" допомоги та машини з гуманітарною допомогою.