Зеленський відзначив державними нагородами ще 126 військовослужбовців ЗСУ
Про підписання відповідного указу глава держави повідомив у своєму відеозверненні, повідомляє УНІАН.
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 126 військовослужбовців Збройних сил України, 34 – посмертно.
Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні до громадян України, оприлюдненого Офісом глави держави.
"Ми будемо завжди вдячні кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці за оборону нашої держави в українській вітчизняній війні проти Росії", - наголосив глава держави, інформуючи про відповідний підписаний ним указ.