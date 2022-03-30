Зеленський відзначив державними нагородами ще 126 військовослужбовців ЗСУ

Зеленський відзначив державними нагородами ще 126 військовослужбовців ЗСУ
Фото: president.gov.ua

Про підписання відповідного указу глава держави повідомив у своєму відеозверненні, повідомляє УНІАН.

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 126 військовослужбовців Збройних сил України, 34 – посмертно.

Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні до громадян України, оприлюдненого Офісом глави держави.

"Ми будемо завжди вдячні кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці за оборону нашої держави в українській вітчизняній війні проти Росії", - наголосив глава держави, інформуючи про відповідний підписаний ним указ.

Новини

Популярні теми форуму

analytics