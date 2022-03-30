Зеленський відзначив державними нагородами ще 126 військовослужбовців ЗСУ

Про підписання відповідного указу глава держави повідомив у своєму відеозверненні, повідомляє УНІАН.

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 126 військовослужбовців Збройних сил України, 34 – посмертно.

Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні до громадян України, оприлюдненого Офісом глави держави.