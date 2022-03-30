Офіс Генпрокурора: 145 дітей загинули внаслідок війни в Україні

Уже 145 дітей загинули та 222 поранені за час повномасштабних бойових дій на території України, які веде Росія. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України на своєму офіційному Телеграм-каналі.

За інформацією структури, найбільше постраждало дітей у таких областях: Київській – 69, Харківській – 49, Донецькій – 54, Чернігівській – 39, Миколаївській – 30, Луганській – 28, Запорізькій – 22, Херсонській – 25, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15.

"Через бомбардування та обстріли пошкоджено 790 навчальних закладів. 75 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація в Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ", – ідеться в повідомленні Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів у районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.