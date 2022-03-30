ОВА: окупанти відкрили вогонь по житлових кварталах Лисичанська, є жертви
Рано вранці 30 березня російські окупанти обстріляли житлові квартали Лисичанська, повідомляє Новое время.
Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, є жертви, але їхня точна кількість поки що невідома.
"Приблизно о 6:30 ворог із важкого озброєння відкрив вогонь по житлових кварталах одного з районів Лисичанська. Є значні руйнування багатоповерхівок. Інформація про кількість загиблих та поранених уточнюється", - написав Гайдай у своєму Telegram.
Він додав, що завалів є дуже багато, рятувальники намагаються встигнути врятувати живих.
З перших днів війни найбільш складна ситуація спостерігається у Харкові, Чернігові, Сумах, Маріуполі, Києві та околицях столиці.
Окупанти також намагаються захопити ті території Донецької та Луганської областей, які до війни були під контролем України.