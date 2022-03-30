Генштаб ЗСУ: окупанти займаються грабуванням на захоплених територіях

На тимчасово зайнятих окупантами територіях Запорізької та Херсонської областей солдати РФ продовжують учиняти протиправні дії щодо місцевого населення. Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

"Почалася тридцять п'ята доба героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню. Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої держави", – ідеться у зведенні.

Повідомляється, що з метою комплектування збройних сил РФ з окупованих територій Грузії на територію України було перекинуто підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південна Осетія) та 7-а (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу.

"Від 4-ї військової бази було сформовано та відправлено в Україну три БТГр загальною чисельністю до 1200 осіб російських та осетинських військовослужбовців. З підрозділів 7-ї військової бази було сформовано дві БТГр, а це близько 800 осіб", – уточнюється в повідомленні.

Зазначається, що на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей "ворог продовжує вчиняти протиправні дії щодо місцевого населення" .

Так, за інформацією Генштабу, у населеному пункті Велика Білозерка підрозділи російських окупантів розосередилися по всьому населеному пункту та розмістили техніку між житловими будинками, а на підступах до Мелітополя обладнали блокпости та посилили пропускний режим.

"Ворог продовжує грабувати будинки та квартири місцевих жителів, затримувати проукраїнських активістів та працівників державних органів", – ідеться у зведенні.

Також повідомляється, що на тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада планує провести чергову хвилю мобілізації з 1 квітня поточного року.

"Не виключено, що будуть такі спроби і на нещодавно захоплених територіях області", – додають у Генштабі.

За наявною у ЗСУ інформації, збройні сили РФ продовжують відчувати проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом.

Так, у повідомленні зазначається, що військовослужбовці термінової служби 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії, які підписали контракти після їхньої участі у війні з Україною, почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт і направити для подальшого проходження служби до пункту постійної дислокації. .