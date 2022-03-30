Генштаб ЗСУ: окупанти займаються грабуванням на захоплених територіях
На тимчасово зайнятих окупантами територіях Запорізької та Херсонської областей солдати РФ продовжують учиняти протиправні дії щодо місцевого населення. Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.
"Почалася тридцять п'ята доба героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню. Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої держави", – ідеться у зведенні.
Повідомляється, що з метою комплектування збройних сил РФ з окупованих територій Грузії на територію України було перекинуто підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південна Осетія) та 7-а (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу.
"Від 4-ї військової бази було сформовано та відправлено в Україну три БТГр загальною чисельністю до 1200 осіб російських та осетинських військовослужбовців. З підрозділів 7-ї військової бази було сформовано дві БТГр, а це близько 800 осіб", – уточнюється в повідомленні.
Зазначається, що на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей
"ворог продовжує вчиняти протиправні дії щодо місцевого населення".
Так, за інформацією Генштабу, у населеному пункті Велика Білозерка підрозділи російських окупантів розосередилися по всьому населеному пункту та розмістили техніку між житловими будинками, а на підступах до Мелітополя обладнали блокпости та посилили пропускний режим.
"Ворог продовжує грабувати будинки та квартири місцевих жителів, затримувати проукраїнських активістів та працівників державних органів", – ідеться у зведенні.
Також повідомляється, що на тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада планує провести чергову хвилю мобілізації з 1 квітня поточного року.
"Не виключено, що будуть такі спроби і на нещодавно захоплених територіях області", – додають у Генштабі.
За наявною у ЗСУ інформації, збройні сили РФ продовжують відчувати проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом.
Так, у повідомленні зазначається, що військовослужбовці термінової служби 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії, які підписали контракти після їхньої участі у війні з Україною, почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт і направити для подальшого проходження служби до пункту постійної дислокації. .
"Угрупуванням Об'єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу було відбито 4 атаки російських окупантів. Нашими воїнами знищено 7 танків, 7 одиниць броньованої, 2 одиниці автомобільної техніки та протитанкову зброю. Противник зазнав втрат і в живій силі", – розповіли в Генштабі.