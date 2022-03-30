Уряд виділив з держбюджету кошти для Нацгвардії та прикордонників

Кабінет міністрів виділив Міністерству внутрішніх справ з резервного фонду державного бюджету 1 млрд гривень. Кошти будуть направлені для Державної прикордонної служби України та Національної гвардії, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Згідно з розпорядженням від 29 березня 2022 р. № 252-р, Державна прикордонна служба України отримає 271,9 млн гривень, Національна гвардія України - 729 млн гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів скоротив видатки загального фонду державного бюджету, передбачені головним розпорядникам коштів. Кошти у розмірі 50,864 млрд гривень передані до резервного фонду держбюджету.