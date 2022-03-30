The Times: Джонсон хоче відправити Україні більш смертоносну зброю

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив Кабінету міністрів, що хоче надати Україні більш смертоносну зброю, оскільки Володимир Путін може погіршити ситуацію, пише The Times, повідомляє Новое время.

Адмірал сер Тоні Радакін провів брифінг для міністрів, на якому сказав, що ситуація переросла в «більш традиційну війну», оскільки Україна перейшла від спроб дати відсіч російським силам до утримання позицій та повернення територій.

Він сказав, що Британія переходить у «нову фазу» у своїй підтримці України.

Джерело видання сказало, що «українська армія не лише утримує великі міста, а й змушує росіян відступати».

"Наша підтримка має змінитися разом із цим" , — додав він.

Наразі уряд розглядає питання про те, яку військову техніку можна надати.