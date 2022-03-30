ОВА: окупанти вночі 30 березня завдали ракетнi удари по Хмельницькій області

У ніч проти 30 березня російські окупанти завдали трьох ракетних ударів по промислових об’єктах у Хмельницькій області, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрацій Сергій Гамалій

Внаслідок ракетних ударів виникли пожежі, але їх станом на ранок 30 березня ліквідували.

Наразі інформація про постраждалих перевіряється.

Один із ударів був завданий по об'єкту в обласному центрі.

Удень 29 березня російські загарбники обстріляли ракетами військовий аеродром у Старокостянтинові на Хмельниччині.