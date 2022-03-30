Парламент Канади підтримав безвіз для українців
Канадський парламент підтримав негайне скасування візового режиму для громадян України, повідомляє Новое время.
Відповідне рішення було прийняте у середу, 30 березня.
"Закликаємо уряд Канади запровадити безвізовий режим подорожей з України до Канади, зокрема, швидку видачу електронного дозволу на подорожі", — йдеться у звіті парламентської комісії, підтриманому більшістю депутатів.
Прийнятий документ також закликає підтримати українців, які постраждали внаслідок російської агресії.
"Ми засуджуємо неспровокований напад на Україну, наказ, на який віддав президент Росії Володимир Путін, відверто порушуючи міжнародне право", — наголосили канадські депутати.
Тепер рішення щодо безвізу з Україною має розглянути канадський уряд.