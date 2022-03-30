Нацбанк та МВФ обговорили створення спецрахунку для допомоги Україні

Голова НБУ Кирило Шевченко та представники МВФ обговорили створення для України спеціального рахунку для допомоги економіці, повідомляє Новое время.

Голова Національного банку України та представники Міжнародного валютного фонду обговорили створення спеціального рахунку для допомоги економіці України. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Фонд планують створити під адмініструванням МВФ, щоб держави-члени Фонду й надалі могли надавати допомогу українській економіці на двосторонній основі.

Також НБУ поінформував партнерів про свої зусилля щодо посилення міжнародних економічних санкцій щодо РФ.