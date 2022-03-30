Голова Харківської ОВА: продовжуються активні бої під Ізюмом

Минулої доби в Харківській області російські окупаційні війська постійно наносили артилерійські, мінометні обстріли, а також обстріли з РСЗВ. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов на своєму офіційному Телеграм-каналі.

Загалом, за його словами, артилерійські та мінометні обстріли було здійснено 39 разів. Обстрілювалися райони Салтівки, Олексіївки, Холодної Гори, ХТЗ, Чугуєва, Дергачів.

Також, додає голова ОВА, було зафіксовано близько 180 обстрілів супротивником із РСЗВ типу "Град".

"Через обстріли були пожежі у Київському, Шевченківському районі та Салтівці. Пошкоджено житлові будинки, об'єкти торгівлі та інші об'єкти цивільної інфраструктури, жертв та постраждалих немає", – написав Синєгубов.

За даними Штабу оборони, ворожої авіації містом Харків не спостерігали, зазначив він.

"Але триває активність ворожих безпілотних літальних апаратів, які розвідують позиції підрозділів ЗСУ, ТРВ та НГУ", – додав голова ОВА.

Крім того, він повідомив, що продовжуються активні бої в Ізюмському напрямку.