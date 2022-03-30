Генштаб ЗСУ: РФ втратила на війні вже понад 17 тисяч військовослужбовців

Генштаб ЗСУ: РФ втратила на війні вже понад 17 тисяч військовослужбовців
Фото: Facebook

Генеральний штаб ЗСУ доповів про втрати збройних сил РФ станом на 30 березня. Інформація про це розміщена на офіційній сторінці Генштабу у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 30.03 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 17300 осіб;
  • танків – 605 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 1723 одиниць;
  • артилерійських систем – 305 одиниць;
  • РСЗВ – 96 одиниць;
  • кошти ППО – 54 одиниць;
  • літаків – 131 одиниця;
  • вертольотів – 131 одиниця;
  • автомобільної техніки – 1184 одиниці;
  • кораблі/катери – 7 одиниць;
  • цистерн із ПММ – 75;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81;
  • спеціальна техніка – 21;
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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