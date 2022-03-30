Генштаб ЗСУ: РФ втратила на війні вже понад 17 тисяч військовослужбовців
Генеральний штаб ЗСУ доповів про втрати збройних сил РФ станом на 30 березня. Інформація про це розміщена на офіційній сторінці Генштабу у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 30.03 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 17300 осіб;
- танків – 605 одиниць;
- бойових броньованих машин – 1723 одиниць;
- артилерійських систем – 305 одиниць;
- РСЗВ – 96 одиниць;
- кошти ППО – 54 одиниць;
- літаків – 131 одиниця;
- вертольотів – 131 одиниця;
- автомобільної техніки – 1184 одиниці;
- кораблі/катери – 7 одиниць;
- цистерн із ПММ – 75;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81;
- спеціальна техніка – 21;
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.