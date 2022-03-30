Генштаб ЗСУ: РФ втратила на війні вже понад 17 тисяч військовослужбовців

Генеральний штаб ЗСУ доповів про втрати збройних сил РФ станом на 30 березня. Інформація про це розміщена на офіційній сторінці Генштабу у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 30.03 орієнтовно склали:

особового складу – близько 17300 осіб;

танків – 605 одиниць;

бойових броньованих машин – 1723 одиниць;

артилерійських систем – 305 одиниць;

РСЗВ – 96 одиниць;

кошти ППО – 54 одиниць;

літаків – 131 одиниця;

вертольотів – 131 одиниця;

автомобільної техніки – 1184 одиниці;

кораблі/катери – 7 одиниць;

цистерн із ПММ – 75;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81;

спеціальна техніка – 21;

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.