Командувач сил НАТО в ЄС: РФ застосовувала гіперзвукові ракети в Україні

Росія неодноразово обстрілювала гіперзвуковими ракетами українські військові об'єкти. Про це заявив у вівторок на слуханнях у Сенаті головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал ВПС США Тод Волтерс, повідомляє Голос Америки.

"Більшість цих ударів було завдано по конкретних військових об'єктах", - сказав він.

19 березня Росія оголосила, що застосувала гіперзвукові ракети "Кинжал" для знищення великого складу зброї на Івано-Франківщині.

За оцінками міноборони РФ, ракетні комплекси "Кинжал" відносяться до високоточної зброї нового покоління та оснащені гіперзвуковими аеробалістичними ракетами, які важко розпізнаються системами протиповітряної та протиракетної оборони.

Удар по об'єктах у Західній Україні – перший відомий випадок використання таких ракет Росією у реальних бойових умовах.