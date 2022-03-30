Верещук: на сьогодні погоджено три гуманітарні коридори

В Україні на 30 березня погоджено три гуманітарні коридори в Запорізькій області для евакуації маріупольців до Бердянська та для виїзду мешканців Мелітополя та Енергодару. Про це заявила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє прес-служба Офісу Президента України.

"Узгоджено три гуманітарні коридори: для евакуації маріупольців та доставки гуманітарної допомоги до Бердянська, доставки гуманітарної допомоги та евакуації людей з міста Мелітополя, а також для проїзду колони людей на власному транспорті з міста Енергодара до Запоріжжя", – розповіла вона.

За словами Ірини Верещук, сформовані колони автобусів та вантажівок із гуманітарною допомогою вже вирушили із Запоріжжя. Віце-прем'єр-міністр підкреслила, що українська сторона вимагає від окупаційних військ дотриматися взятих на себе зобов'язань і пропустити гуманітарні колони через блокпости.

Вона зазначила, що по дорозі назад у Запоріжжі до гуманітарних колон з Бердянська та Мелітополя зможуть приєднатися громадяни на власному транспорті.

"Учора на переговорах російської делегації було передано пропозиції щодо організації гуманітарних коридорів до найбільш постраждалих 97 населених пунктів у Харківській, Київській, Херсонській, Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Миколаївській областях. Сьогодні продовжимо роботу для отримання відповідей на ці пропозиції", – повідомила віце-прем'єр-міністр.

Вона нагадала, що 29 березня у складі збройних сил РФ у російському Білгороді сталася самовільна детонація боєприпасів. За словами Ірини Верещук, це приклад типової для росіян нехтування технікою безпеки та масового використання небезпечних боєприпасів часів Другої світової війни.

"Лише вчора український Генштаб попереджав про загрозу самодетонації боєприпасів, величезний склад яких Росія облаштувала біля ЧАЕС. Росія має негайно вивести свої війська із Чорнобильської зони", – зазначила віце-прем'єр-міністр.

За її словами, у контексті ядерної безпеки безвідповідальні та непрофесійні дії російських військових становлять дуже серйозну загрозу не лише Україні, а й сотням мільйонів європейців.