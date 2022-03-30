Фінська залізниця компанія VR Transpoint відновить вантажоперевезення з РФ

Фінська залізниця компанія VR Transpoint заявила, що після перерви відновлює вантажоперевезення з РФ, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Там зазначають, що на таке рішення вплинуло роз'яснення від влади Великобританії, що санкції, введені проти "РЖД", не поширюються на угоду VR Group. Тож вантажні відновляться у середу, 30 березня.

Послуги VR Transpoint зосереджені на перевезенні продукції та сировини для експортної галузі.

Нагадуємо:

Раніше фінський оператор поїздів VR після оголошення про скасування залізничного пасажирського сполучення з РФ заявив про призупинення вантажних перевезень з 27 березня.