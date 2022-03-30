НБУ перевів на потреби армії 13,2 млрд, на рахунку залишилося 200 млн

Нацбанк переказав на потреби військових майже 13,2 млрд грн, на спеціальному рахунку залишилось близько 200 млн грн, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Станом на 30 березня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Нацбанк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить близько 200 млн грн.

Загалом Національний банк вже переказав на потреби військових майже 13,2 млрд грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн.; 06.03.2022 – 500 млн грн);

на потреби Національної поліції України – всього 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн; 06.03.2022 – 800 млн грн);

на потреби Міністерства оборони України – всього 9 607,5 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 843 млн грн; 02.03.2022 – 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 – 920 млн грн; 05.03.2022 – 341,2 млн грн; 07.03.2022 – 1 843 млн грн; 08.03.2022 – 597,9 млн грн; 09.03.2022 – 444,5 млн грн; 11.03.2022 – 926,2 млн грн; 15.03.2022 – 122,7 млн грн; 16.03.2022 – 182 млн грн; 17.03.2022 – 191,7 млн грн; 18.03.2022 – 91 млн грн; 21.03.2022 – 330 млн грн; 22.03.2022 – 20 млн грн; 24.03.2022 – 337 млн грн; 28.03.2022 – 235,2 млн грн);

на потреби Державної прикордонної служби – всього 980,2 млн грн (03.03.2022 – 420 млн грн; 11.03.2022 – 300 млн грн; 12.03.2022 – 106,2 млн грн; 14.03.2022 – 154 млн грн).

"Усього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано близько 13,4 млрд грн в еквіваленті. Зокрема майже 3,9 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари)" , - йдется у повідомленні.

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Канади, Німеччини, Швеції, Польщі, Фінляндії, Франції, Австралії, Чехії та ще багатьох країн світу).

Для допомоги Українській Армії перерахувати кошти﻿ можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки.