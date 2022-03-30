Денисенко: окупанти залишили в Ірпені багато мін та розтяжок

У звільненому місті Ірпінь Київської області знаходять багато мін та розтяжок, які залишили російські окупанти, повідомляє Новое время.

Про це в ефірі телемарафону повідомив радник голови МВС Вадим Денисенко.

"Дуже багато мінувань, розтяжок, заміновані навіть трупи знаходимо. Тому просто величезне прохання до всіх тих, хто хоче повернутися до свого будинку, подивитися, що там — почекайте трошки. Потім буде офіційно сказано, що можна у місто заходити" , — зазначив він.

Денисенко розповів, що в Ірпені залишається багато людей, які відмовляються їхати, і поліція шукає їх у підвалах. З ними намагаються говорити, щоб їх відвезти в безпечне місце.

28 березня українські військові звільнили Ірпінь від російських окупантів.