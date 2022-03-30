Чаус: незважаючи на обіцянки, окупанти всю ніч гатили по Чернігову
Російські окупаційні війська вночі обстріляли Чернігів та інші міста області, незважаючи на заяви російської делегації щодо зменшення інтенсивності обстрілів на Чернігівському напрямку. Про це на своєму офіційному Телеграм-каналі написав голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Учора росіяни публічно заявили про те, що вони скорочують свої наступальні дії та активність на чернігівському та київському напрямках. Чи віримо ми в це? Звичайно, ні. І ми готові до будь-якого розвитку подій. І зустрічати ворога на Чернігівщині теж, що ми й робимо", – повідомив голова ОВД.
"Зменшення активності" в Чернігівській області, за словами Чауса,
"ворог продемонстрував ударами по Ніжину, у тому числі й авіа, і всю ніч бив по Чернігову".
"Знову знищено об'єкти цивільної інфраструктури, знищено бібліотеки, торгові центри та інші об'єкти, дуже багато будинків. Тому що всю ніч ворог бив по Чернігову. Але ми всі відновимо, і наш Чернігів буде ще кращим, ніж був; наш Ніжин буде ще кращим; усі міста Чернігівщини будуть набагато кращими, ніж вони сьогодні є", – стверджує голова ОДА.
Також він додав, що в області усі працюють
"з холодною головою".
"Усі розуміють свої завдання. Вони чітко визначені і ми рухаємося за їх виконанням. І перемога буде за нами. Сподіваюся, вона буде швидкою", – підсумував Чаус своє звернення.