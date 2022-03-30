ДСНС: триває рятувальна операція після удару по Миколаївській ОДА

ДСНС: триває рятувальна операція після удару по Миколаївській ОДА
Фото: ДСНС

Продовжуються пошуково-рятувальні роботи після влучення ворожої ракети до дев'ятиповерхової будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації та руйнування центральної секції з 9 по 1 поверх.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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Повідомляється, що рятувальники працюють позмінно, а на місці перебуває 8 одиниць техніки та 38 співробітників ДСНС.

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"Станом на 8 годин роботи продовжуються. З-під завалів вилучено тіла 12 загиблих, 33 особи постраждали (з них підрозділами ДСНС врятовано 18 осіб, які були передані бригадам швидкої медичної допомоги)", – розповіли в ДСНС.

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