Арестович: у зоні ООС та в Маріуполі йдуть важкі бої

На Донбасі в Маріуполі та в зоні проведення Операції Об'єднаних сил точаться важкі бої. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.﻿, повідомляє Новое время.

"Там зараз дуже тяжкі бої йдуть. Уже не говорячи про Маріуполь, де місто наполовину взяте та важкі бої йдуть прямо на вулиці" , - сказав він у ефірі телемарафону.

За словами Арестовича, на півдні України окупанти стають в оборону у районі Херсона. Він наголосив, що українські війська ведуть тактичні бойові дії, щоб його посунути.

Арестович також висловив припущення, що війна в активній фазі триватиме не менше тижня.