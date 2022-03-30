Арестович: у зоні ООС та в Маріуполі йдуть важкі бої
На Донбасі в Маріуполі та в зоні проведення Операції Об'єднаних сил точаться важкі бої. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович., повідомляє Новое время.
"Там зараз дуже тяжкі бої йдуть. Уже не говорячи про Маріуполь, де місто наполовину взяте та важкі бої йдуть прямо на вулиці", - сказав він у ефірі телемарафону.
За словами Арестовича, на півдні України окупанти стають в оборону у районі Херсона. Він наголосив, що українські війська ведуть тактичні бойові дії, щоб його посунути.
Арестович також висловив припущення, що війна в активній фазі триватиме не менше тижня.
Напередодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що основні завдання першого етапу
"спеціальної військової операції" виконані, тому ЗС РФ зосередить зусилля на
"визволенні Донбасу".