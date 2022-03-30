Bloomberg: половина топ-олігархів РФ досі не під санкціями

У відповідь на розв’язання Росією війни проти України США, ЄС та Британія відповіли пакетами санкцій проти російських олігархів, але половина найзаможніших досі не потрапили під жодні обмеження, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Загалом під санкції потрапили мільярдери, активи яких до початку війни вартували не менше 200 млрд доларів. При цьому якщо Британія та ЄС наклали санкції на 10 найзаможніших росіян, то США – лише на чотирьох.

Лише троє олігархів є у всіх трьох санкційних списках, а чотири з п’яти найзаможніших не потрапили під жодні обмеження.

Хто досі уникає санкцій

Владімір Потанін : найзаможніша людина РФ, президент Норільськ Нікель. Після санкцій проти Росії статки зменшилися з 30,2 млрд доларів до 27,1 млрд доларів;

: найзаможніша людина РФ, президент Норільськ Нікель. Після санкцій проти Росії статки зменшилися з 30,2 млрд доларів до 27,1 млрд доларів; Леонід Міхельсон: №2 у Росії за статками, СЕО газової компанії Новатек. Після санкцій проти Росії статки зменшилися з 29,2 млрд доларів до 24,7 млрд доларів;

№2 у Росії за статками, СЕО газової компанії Новатек. Після санкцій проти Росії статки зменшилися з 29,2 млрд доларів до 24,7 млрд доларів; Владімір Лісін: №4 у Росії за статками, голова ради директорів Новоліпецк Сталь. Після санкцій проти Росії статки зменшилися з 28 млрд доларів до 21 млрд доларів;

Вагіт Алекпєров: №5 у Росії за статками, голова ради директорів Лукойл. Після санкцій проти Росії статки зменшилися з 22,5 млрд доларів до 5,3 млрд доларів;

№5 у Росії за статками, голова ради директорів Лукойл. Після санкцій проти Росії статки зменшилися з 22,5 млрд доларів до 5,3 млрд доларів; Міхаіл Прохоров: №12 у Росії за статками, засновник інвестгрупи Онексім. Після санкцій проти Росії статки не змінилися й становлять 13,8 млрд доларів;

№12 у Росії за статками, засновник інвестгрупи Онексім. Після санкцій проти Росії статки не змінилися й становлять 13,8 млрд доларів; Дмітрій Риболовлєв : №15 у Росії за статками, акціонер Банку Кіпра та ФК "Монако". Після санкцій проти Росії статки зменшилися з 10,8 млрд доларів до 10,7 млрд доларів;

: №15 у Росії за статками, акціонер Банку Кіпра та ФК "Монако". Після санкцій проти Росії статки зменшилися з 10,8 млрд доларів до 10,7 млрд доларів; В’ячеслав Кантор: №16 у Росії за статками, власник хімкомпанії Акрон. Після санкцій проти Росії статки зросли з 10,6 млрд доларів до 10,7 млрд доларів;

№16 у Росії за статками, власник хімкомпанії Акрон. Після санкцій проти Росії статки зросли з 10,6 млрд доларів до 10,7 млрд доларів; Леонід Федун: №18 у Росії за статками, віцепрезидент Лукойл. Після санкцій проти Росії статки зменшилися з 8,5 млрд доларів до 1,7 млрд доларів;

№18 у Росії за статками, віцепрезидент Лукойл. Після санкцій проти Росії статки зменшилися з 8,5 млрд доларів до 1,7 млрд доларів; Алєксандр Абрамов : №19 у Росії за статками, співзасновник Евраз. Після санкцій проти Росії статки зменшилися з 8,3 млрд доларів до 7,1 млрд доларів;

: №19 у Росії за статками, співзасновник Евраз. Після санкцій проти Росії статки зменшилися з 8,3 млрд доларів до 7,1 млрд доларів; Андрєй Гурієв: №20 у Росії за статками, засновник хімкомпанії Фосагро. Після санкцій проти Росії статки зросли з 7,9 млрд доларів до 8,7 млрд доларів.

Загалом США заморозили активи 852 осіб, Європейський Союз – 775 осіб і Британія – 982 осіб. Але багато з цих санкцій не перетинаються.

Хто вже під санкціями

Алєксєй Мордашов (санкції Британії, ЄС): №3 у Росії за статками, власник Сєвєрсталі. Статки впали з 28,6 млрд доларів до 21 млрд доларів після санкцій;

(санкції Британії, ЄС): №3 у Росії за статками, власник Сєвєрсталі. Статки впали з 28,6 млрд доларів до 21 млрд доларів після санкцій; Алішер Усманов (санкції США, Британії, ЄС): №6 у Росії за статками, власник Металоінвеста та МегаФона. Статки впали з 21,6 млрд доларів до 18,9 млрд доларів після санкцій;

(санкції США, Британії, ЄС): №6 у Росії за статками, власник Металоінвеста та МегаФона. Статки впали з 21,6 млрд доларів до 18,9 млрд доларів після санкцій; Андрєй Мельніченко (санкції Британії, ЄС): №7 у Росії за статками, засновник ЄвроХім. Статки впали з 18,9 млрд доларів до 18,3 млрд доларів після санкцій;

(санкції Британії, ЄС): №7 у Росії за статками, засновник ЄвроХім. Статки впали з 18,9 млрд доларів до 18,3 млрд доларів після санкцій; Віктор Вексельберг (санкції США, Британії): №8 у Росії за статками, засновник конгломерату Ренова, акціонер Русал. Статки впали з 18,3 млрд доларів до 16,7 млрд доларів після санкцій;

(санкції США, Британії): №8 у Росії за статками, засновник конгломерату Ренова, акціонер Русал. Статки впали з 18,3 млрд доларів до 16,7 млрд доларів після санкцій; Геннадій Тімченко (санкції США, Британії, ЄС): №9 у Росії за статками, власник Волга Груп. Статки впали з 18,1 млрд доларів до 13,8 млрд доларів після санкцій;

(санкції США, Британії, ЄС): №9 у Росії за статками, власник Волга Груп. Статки впали з 18,1 млрд доларів до 13,8 млрд доларів після санкцій; Роман Абрамович (санкції Британії, ЄС): №10 у Росії за статками, контролер групи Евраз. Статки впали з 16,4 млрд доларів до 13,7 млрд доларів після санкцій;

(санкції Британії, ЄС): №10 у Росії за статками, контролер групи Евраз. Статки впали з 16,4 млрд доларів до 13,7 млрд доларів після санкцій; Сулейман Керімов (санкції США, Британії, ЄС): №11 у Росії за статками, власник золотодобувної компанії Полюс. Статки впали з 15,1 млрд доларів до 12,7 млрд доларів після санкцій;

(санкції США, Британії, ЄС): №11 у Росії за статками, власник золотодобувної компанії Полюс. Статки впали з 15,1 млрд доларів до 12,7 млрд доларів після санкцій; Віктор Рашніков (санкції Британії, ЄС): №13 у Росії за статками, власник Магнітогорського меткомбінату. Статки впали з 13,5 млрд доларів до 10,1 млрд доларів після санкцій;

(санкції Британії, ЄС): №13 у Росії за статками, власник Магнітогорського меткомбінату. Статки впали з 13,5 млрд доларів до 10,1 млрд доларів після санкцій; Міхаіл Фрідман (санкції Британії, ЄС): №14 у Росії за статками, засновник LetterOne, Alfa Group. Статки впали з 13,2 млрд доларів до 10,4 млрд доларів після санкцій;

(санкції Британії, ЄС): №14 у Росії за статками, засновник LetterOne, Alfa Group. Статки впали з 13,2 млрд доларів до 10,4 млрд доларів після санкцій; Герман Хан (санкції Британії, ЄС): №17 у Росії за статками, співзасновник LetterOne, Alfa Group. Статки впали з 9 млрд доларів до 7,1 млрд доларів після санкцій.

Колишній очільник підрозділу з питань санкцій Мінфіну США Джон Сміт пояснює, що низка олігархів могла досі уникати санкцій тому, що вони не вважаються близькими до ухвалення рішень Кремлем. Або ж у разі, якщо може бути занадто складно накласти на них санкції відразу, і уряди хочуть розробити план, перш ніж "натиснути на курок".

"Основна мета санкцій має полягати в тому, щоб ми завдали шкоди цілі санкцій більше, ніж самі собі" , – каже Сміт.

"Коли ви говорите про газ, Європа досі залежна від Росії. Сполучені Штати та союзники будуть дуже уважно дивитися, які продукти з Росії можуть бути майже незамінними для нас і компаній третіх країн, і намагатимуться уникнути таких наслідків".

При цьому зрозуміти розбіжність у санкціях різних країн складно навіть фахівцям, пише Bloomberg.

"Я точно ніде не бачу жодної закономірності" , – каже Джордж Волошин, експерт із санкцій, який відстежує Росію як директор паризької Aperio Intelligence.

"Я досі не вважаю, що політики виступають єдиним фронтом з точки зору стратегії, хоча вони стверджують, що мають певну координацію".