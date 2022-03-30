Укртелеком заявив про перебої з інтернетом у частини користувачів
Оператор фіксованого зв’язку Укртелеком повідомив про перебої з інтернетом частину користувачів, повідомляє Новое время.
Найбільший український оператор фіксованого зв'язку Укртелеком повідомив про перебої з інтернетом частину користувачів. Про це йдеться у повідомленні компанії.
" Спостерігаються перебої з наданням інтернет послуг для частини абонентів по всій мережі", - йдеться у повідомленні компанії.
У компанії додали, що працюють над усуненням проблеми.
Нагадаємо, що компанія Укртелеком 28 березня зіткнулася з потужною кібератакою на свою інфраструктуру .