Укртелеком заявив про перебої з інтернетом у частини користувачів

Оператор фіксованого зв’язку Укртелеком повідомив про перебої з інтернетом частину користувачів, повідомляє Новое время.

Найбільший український оператор фіксованого зв'язку Укртелеком повідомив про перебої з інтернетом частину користувачів. Про це йдеться у повідомленні компанії.

" Спостерігаються перебої з наданням інтернет послуг для частини абонентів по всій мережі" , - йдеться у повідомленні компанії.

У компанії додали, що працюють над усуненням проблеми.

Нагадаємо, що компанія Укртелеком 28 березня зіткнулася з потужною кібератакою на свою інфраструктуру .