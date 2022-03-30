Азов: окупанти обстріляли будівлю "Червоного Хреста" у Маріуполі

Російські війська в Маріуполі обстріляли будівлю, на даху якої розміщено велику позначку Червоного Хреста. Про це повідомив﻿ полк "Азов".

"Російські окупанти ще раз підтвердили, що вони військові злочинці, які не дотримуються жодних правил та принципів ведення війни. Цього разу вони скоїли військовий злочин проти Міжнародного комітету Червоного Хреста" , – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такими хрестами відмічаються місця, де можуть перебувати поранені, цивільні або гуманітарні грузи.

"Азов" додав, що Червоний Хрест останнім часом все тісніше співпрацює з росіянами. Зокрема, сприяють примусовій депортації українців до країни-агресора та планують відкриття центру для прийому українців у російському Ростові.